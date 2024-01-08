UBS'ten Avrupa için faiz indirimi tahmini

UBS Global Research ekonomisti Reinhard Cluse, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) nisan ayında ilk faiz indirimini yapmasının ve 2024 yılında toplam 100 baz puan, 2025 yılında ise 100 baz puan daha indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

Uzun bir üç aylık 25 baz puanlık faiz indirimi dizisi öngören UBS Global Research, mevduat faizinin şu anda yüzde 4'ten 2025 sonuna kadar yüzde 2'ye indirilmesini bekliyor.

Ancak UBS Global Research'ün 7 Mart'ta daha da erken bir faiz indirimine şüpheyle yaklaştığını belirten Cluser, "ECB'nin o aşamada enflasyon görünümü için çok önemli olarak tanımladığı ücret dinamiklerinde bir ılımlılaşma olduğuna dair yeterli kanıta sahip olacağını düşünmüyoruz" dedi.