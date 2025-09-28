Ekonomistlerin dolar/TL ve enflasyon beklentisi yükseldi

Ekonomistlerin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,50, ortalama tahmin ise yüzde 2,48 artış yönünde gerçekleşti.

ForInvest Haber'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, eylül ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 32,38, ortalama tahmin ise yüzde 32,32 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,84 ve yüzde 2,10 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 32,78 ila yüzde 31,91 bandında oluştu.

Ağustos ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,80 artış beklenirken, yüzde 2,04 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 32,95'e yükselmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde ise tahminler aylık yüzde 2,79, yıllık bazda yüzde 32,05 seviyesinde oluştu.

Eylül ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyonu için maksimum tahmin yüzde 31,52, minimum tahmin ise yüzde 29,20 artış yönünde oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 29,90 seviyesinde oluşmuştu.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 23,10 artış yönünde gerçekleştiği görüldü.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise 21,80 seviyesinde oluştu. Beklenti aralığı yüzde 25 ve yüzde 19,10 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 21,70 olarak gerçekleşmişti.

C Endeksine ilişkin 2025 sonu beklentisi ise, yüzde 30 olarak gerçekleşti. Geçen ayki anket döneminde de beklenti yüzde 29,50 seviyesinde bulunuyordu.

2025 sonu dolar/TL beklentisi 44

14 analistin 2025 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi değişmeyerek 44 seviyesinde kaldı.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 49 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki anket döneminde 51,50 olan 2026 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 51,8250 oldu.