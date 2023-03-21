İSTANBUL / EKONOMİ

Yapı Kredi Yatırım, Eksun Gıda'nın halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre Eksun Gıda'nın halka arzına 15 kat talep gelirken, halka arz büyüklüğü 980 milyon TL oldu.

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzı, 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirildi.

Yapı Kredi Yatırım'dan KAP'a açıklanan halka arz sonuçlarının detayları şöyle:

Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 9,84 katı, Şirket Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,45 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 25,31 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 10,30 katı talep gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3’üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları’na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5’ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.