Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hız kazanıyor

Piyasa katılımcılarının dikkatle takip ettiği bu gelişmeler kapsamında, İtalya yeni Kasım 2032 ve Ekim 2055 vadeli devlet tahvillerini (BTP) piyasaya sürmeyi planlıyor.

Özellikle 30 yıllık BTP için ihraç hacmi 5 milyar euro olarak önceden belirlenmiş durumda. Öte yandan Almanya da Eylül 2027 vadeli Schatz için 4.5 milyar euroluk bir ihale gerçekleştirecek.

Bu ihraçlar, bölgedeki hükümetlerin borçlanma stratejilerinin ve piyasa talebinin önemli bir göstergesi olacak.