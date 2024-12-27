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Euro cinsinden CDS'ler düşüş gösterdi

Kredi temerrüt takasları kullanılarak Euro cinsinden kredilerin temerrüde karşı sigortalanmasının maliyeti, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin de yardımıyla tatil dönemindeki sakin ticarette düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Euro cinsinden CDS'ler düşüş gösterdi
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Pan-Avrupa Stoxx Europe 600 endeksi, bankalar, teknoloji ve enerji hisselerindeki artışların desteğiyle yüzde 0,4 yükseldi.

Ancak ticaret oldukça sakin seyrediyor. Jefferies analisti Brad Bechtel bir notunda, Noel Günü'nün bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesiyle, haftanın geri kalanında hacimlerin ve likiditenin “oldukça zor” olduğunu ifade etti.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro junk tahvil kredi temerrütlerini izleyen iTraxx Europe Crossover endeksi 2 baz puan düşerek 307 bps'ye geriledi. Euro yatırım sınıfı CDS'leri izleyen iTraxx Europe Main endeksi ise 1 baz puan düşerek 56bps'ye geriledi.

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