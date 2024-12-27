Euro, dolar karşısında ne zaman toparlanabilir?

Societe Generale döviz piyasası stratejisti Kit Juckes, olumsuz kısa vadeli faiz oranı farkları nedeniyle Euro'nun dolar karşısında toparlanmasının biraz zaman alabileceğini söyledi.

SocGen'in oran tahminleri, Euro'nun 2025'in ilk yarısında 1,03-1,06 dolar aralığında işlem göreceğini, ikinci yarısında ise 1,10 dolara doğru toparlanacağını gösteriyor.

Juckes, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinde olası bir iyileşme, ABD ekonomisinde yorgunluk işaretleri ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın politikalarının netleşmesi 2025 yazına kadar Euro'ya yardımcı olabileceğini belitirken, "Ancak “sabırlı olmak gerekiyor” dedi.