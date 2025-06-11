Euro, yaklaşık 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de yıllık çekirdek enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8 ile yüzde 2,9'luk tahminlerin altında kaldı. Manşet yıllık enflasyon tahmin edildiği gibi yüzde 2,4'e yükseldi, ancak aylık oran yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kaldı.

Euro yüzde 0,4 artışla altı günün en yüksek seviyesi olan 1,1489 dolara yükseldi ve son altı haftanın zirvesi olan 1,1494 doların hemen altında kaldı.

Veriler, tarifelerin fiyatlara yansımasına ilişkin endişeleri hafifletti. Bu eğilim devam ederse, Fed'in faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayarak ABD ve Euro Bölgesi oranları arasındaki farkı azaltabilir.

DXY dolar endeksi veri öncesinde 99,030 civarında iken yüzde 0,4 düşüşle 98,737'ye geriledi.