Fed 3 riskin gölgesinde faiz kararını açıklayacak

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara yönelik haber akışlarını yakından takip ederken; en büyük korku savaşın bölgeye yayılıp yayılmayacağı konusu olmaya devam ediyor. Diğer taraftan gözler, haftanın en önemli gündemi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında ve sonrasında verilecek mesajlarda. Piyasalar, en kritik Fed toplantılarından birini takip edecekken, piyasaların da buna göre yönünü belirlemesi bekleniyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı dün başladı ve bugün sona erecek. Banka, faiz kararını Türkiye saatine göre (TSİ) 21.00’de açıklayacak. Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısı ise, TSİ 21.30’da yapılacak. Piyasalar, bankanın faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakarken; politika metnindeki açıklamalar ve Powell’ın söylemleri önemli olacak. Verilecek mesajlarda Fed’in faiz artırımına devam edip etmeyeceği ve faizleri ne kadar uzun süre yüksek tutacağına ilişkin ipuçları aranacak.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ederken, jeopolitik gerginliklerin Fed’in yol haritasına karar verirken ne kadar etki edebileceğine yönelik sinyaller takip edilecek.

Aynı zamanda, ABD tahvil faizlerinin 2007 yılından bu yana en yüksek seviyelere ulaşması, Fed’in beklenenden uzun süre faizleri yüksek tutabileceğine işaret ediyor.

Powell'dan 'temkinli' mesaj

Fed Başkanı Powell, önceki perşembe günü New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini söyleyen Powell, "Ekonomi, politika faizlerinin şimdiki seviyelerinde zorlanmıyor gibi görünüyor, sıkılaşmanın nerede duracağını kestirmek zor" dedi ve riskleri gözeterek faiz politikasında ‘temkinli’ biçimde ilerlediklerini ekledi.

İşte olası tepkiler

Piyasaların şahin bir Fed ile karşılaşması halinde, küresel borsa endekslerinde baskılanma, dolar endeksinde güçlenme ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülebilir. Ters korelasyon etkisiyle de altın ve gümüş fiyatları gerileyebilir.

Güvercin Fed görülmesi halinde, borsalarda risk iştahı artabilir. Dolar endeksinde güç kaybı, ABD tahvil faizlerinde düşüş ve altın, gümüş gibi değerli varlıklarda yükseliş yaşanabilir.

Piyasa etkisi sınırlı kalabilir

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

Küresel piyasalarda dikkatler bir kez daha Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına yönelmiş durumda. Son dönemde ABD’de açıklanan, başta üçüncü çeyrek büyüme olmak üzere, ekonomik verilerin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın Fed’in bu toplantıda da eylül ayında olduğu gibi faizi sabit bırakacağını düşünüyoruz. Opsiyon piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında da Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller, başta dolar endeksi olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Ancak bu etkinin bu toplantıda daha sınırlı kalacağı kanaatindeyiz.

Bununla birlikte Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırımı olasılığı ihtimal dahilinde kalmayı sürdürürken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik olası sinyalleri yakından takip ediyor olacağız. Bugünkü karar kadar cuma günü açıklanacak istihdam piyasasına ilişkin veriler de piyasalardaki fiyatlamaları yakından etkiliyor olacak.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 ile son 16 yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ederken bu durum Fed’in daha uzunca bir süre faizleri yüksek seviyede tutmaya devam edeceğine ve bir faiz indiriminden bahsetmenin henüz çok erken olduğuna işaret ediyor.

Aralıkta 25 baz puanlık artış görebiliriz

Berna Önsel - Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Uzmanı

Fed’in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında hakim görüş faizlerin sabit bırakılması yönünde. CME Fed Watch ekranından alınan son veriler faizin yüzde 5,25 - 5,50 bandında sabit bırakılmasının piyasalarda yüzde 97.7 ihtimalle fiyatlandığına işaret ediyor. Başkan Powell’ın son toplantıdaki açıklamaları ve yine yerel Fed başkanlarından gelen söylemler ‘yeterince kısıtlayıcı olana kadar’ faizlerin yüksek tutulacağına işaret eder nitelikte. Son toplantıdaki noktasal grafiğe (dot plot) baktığımızda yetkililerinin çoğu bu yıl için bir faiz artışı yönünde daha sinyal vermişti. Kasım toplantısının pas geçilmesi halinde aralıkta 25 baz puanlık bir artış görebiliriz.

IMF, küresel merkez bankaları için faiz indirim beklentisini 2024 son çeyreğe ve 2025’in ilk yarısına ertelemiş durumda. Bu da bir süre daha zirve seviyelerde faizlerin sabit bırakılabileceğine işaret ediyor.

Hâlihazırda piyasalarda Fed beklentilerinin fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu bağlamda beklentilere paralel bir sonucun küresel tarafta etkisi yatay pozitif olabilir. Beklenti üstü bir artırımda ise, ABD endekslerinde düzeltme bölgelerine yeniden geri çekilme görebiliriz. Jeopolitik risklere gelirsek, bu Fed’i ihtiyatlı bir izlemeye itse de karar üzerinde net etki yaratmayabilir. Bunun bir diğer örneğini Rusya – Ukrayna Savaşı’nda da gördük. Ancak Powell’ın açıklamalarında risklere vurgular muhakkak olacaktır. Makro tarafta, son açıklanan veriler enflasyonda soğuma sinyallerinin zayıf kaldığını gösterdi. Powell’ın son toplantılarda üzerinde durduğu dayanıklı mal ve konut sektörlerinde de görünüm istenen düzeyde değil. Ek olarak perakende satışlarda artış sürüyor ve tüketici talebi halen güçlü. Bu da yeni faiz artırımlarına kapıyı açık bırakıyor. Toplantı metninde bir önceki toplantıda anlamlı bir değişim görmedik. Bu bağlamda metindeki revizeleri de takip edeceğiz.