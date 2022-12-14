Figopara 10 bin KOBİ’yi gözüne kestirdi

Figopara, Ekim 2022’de çıktığı Seri A yatırım turunda 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı.

Figopara, L2G Ventures’ın liderliğinde Ekim 2022’de çıktığı Seri A yatırım turunda 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldı. Söz konusu yatırım turuna Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Fibabanka grubunda Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, JIMCO, Lima Ventures, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu katıldı.

Yatırım kapsamında açıklamalarda bulunan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, Türkiye’deki finteklerin genellikle B2C alanında faaliyet gösterdiğini, böylesi bir yatırımın B2B alanında bir fintek şirketine yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bahar, söz konusu yatırımla finansman tedariki alanında yeni ürünler geliştireceklerini söyledi.

Figopara olarak 2023 yılında da KOBİ’lerin ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamasına aracılık edecek teknoloji temelli finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Bahar, 11 milyon dolarlık yeni yatırımın büyümelerini hızlandıracağına dikkat çekti.

Şirketin 2022 yılı performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bahar, “Figopara açısından 2022’ye baktığımızda yılın tamamında yüzde 300 büyüme hedefliyoruz. Bizim için 2022 oldukça verimli ve finansal olarak büyüdüğümüz bir yıl oldu. Figopara olarak kurulduğumuz günden bugüne 6 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Çalıştığımız KOBİ sayısını 11 kat büyütürken, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan yeni şirketleri bünyemize dahil ederek tedarikçi sayımızı 2,5 kat artırdık. Öte yandan İzmir’in ardından 2022 yılında Ankara ve Adana ofislerimizi açarken, ekibimizi 3 kat büyüttük.” dedi.

Hedef, ayda 10 bin KOBİ’ye aracılık etmek

“Yeni yatırımla birlikte çalıştığımız banka ve finansal kuruluşlarla iş birliklerimiz sayesinde işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyen Bahar, devamında şunları kaydetti: “Banka ve finansal kuruluşlarla yeni işbirlikleri fırsatları kovalayacağız. Ayrıca 2023 yılında yeni global açılımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayda 10 binden fazla KOBİ’nin finansmanına aracılık eden bir kurum haline gelmek istiyoruz. Öte yandan Figopara olarak servis bankacılığında dijital KYC’den finansmana aracılık etmeye kadar geniş bir yelpazede arayüz sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.”

Türk finteklere yatırım tüm zamanların rekorunu kırdı

Küresel ve Türkiye’deki fintek yatırımlarına da değinen Bahar, son yıllarda finteklere yapılan yatırım ivmesinin düştüğünü, 2021’in ilk yarısında 3 bin 372 işlemle 111,2 milyar dolar olan küresel fintek yatırımlarının 2022’nin ilk yarısında 2 bin 980 işlem ve 107,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye’de yatırımların daha pozitif olduğunu belirten Bahar, “StartupWatchs.com’un açıkladığı son rapora göre, Türkiye’de 2022 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla 30 adet yatırımda fintek şirketlerinin toplamda 88 milyon dolar fonlandığı bilgisi yer alıyor. Bu rakam 2021 yılında 40 adet yatırımda 68 milyon dolardı. Raporun yayınlandığı tarihin ekim ayı olduğunu göz önüne alırsak, 2022 yılının bitmesine 2 ay kala geçen yılın rakamları geride bırakılarak tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.” şeklinde konuştu.

Hakan Aran: Veriyi işleyip akıl üretenler ayrışacak

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, Figopara’nın birkaç yıl içine unicorn olmasını belediklerini söyledi.

Finansmana erişim imkânlarına ve dijitalleşmeye vurgu yapan Aran, “Ne kadar fazla sayıda işletme ya da birey finansmana zahmetsizce erişebiliyorsa ve bu konuda da en uygun fiyatla en kaliteli hizmeti alabiliyorsa biz görevimizi o kadar başarılı yapmış oluruz. Dijitalleşme ve finansmana erişim konusunda sağladıkları, bizim bugün Figopara’nın yanında olmamızı, onu desteklememizi açıklayan faktörlerdir.” dedi

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Sahip olduğu veriyi akla ve deneyime dönüştürebilen şirketlerin gelecek dönemde öne çıkacağını belirten Aran, şunları kaydetti: “İster sanayide, ister tarımda, ister finansta ya da teknolojide olsun kıymetli bir veriye sahip olduğunun farkında olan, bu veriyi işleyip ondan akıl üretmeyi başaranlar ve bu aklı da iyi bir çalışan, müşteri deneyimine dönüştürebilen şirketler yakın gelecekte ayrışacak.” Aran, Figopara’nın da verinin kıymetini bilme, Türkiye’de sağladığı bu tabanı Avrupa’da kullanabilme, rekabeti Avrupa ölçeğinde yapabilme konusunda başarılı olacağına inandığını aktardı.

Ömer Mert: Yatırım yaptığımız girişimleri dışarıya açmak istiyoruz

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert de, şunları söyledi: “2017 yılı itibarıyla, dijital banka olma stratejimizle kendimize bir yol çizerek teknolojiye yaptığımız yatırımları artırdık. Amacımız, bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi hâline gelmek. Figopara ile bugün burada olmamıza vesile olan Finberg’i de bu yaklaşımla hayata geçirdik. Böylece Figopara gibi Türkiye’ye katma değer sunan girişimlerin bir parçası olabiliyor, birlikte çalışıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; hem dünyada hem de ülkemizde finteklerin hızla artışı ve sahip oldukları çevik yapısı ile artan rekabetle birlikte finans sektörü de ezberbozan bir dönüşüm içinde. Fintekler, bugün tüketicilerin desteklenmesinde, finansal erişimin artırılmasında, bankacılığa erişimi olmayan ya da kısıtlı olan kesimlerin dijital ekonomiye kazandırılmasında büyük rol üstleniyor. Bu da finteklere yatırım yapmanın önemini ortaya koyuyor. Biz de Finberg ile fintek odaklı yatırım yaklaşımımızı korumaya devam ederken, önümüzdeki dönemde de öncelikle perakende teknolojileri ve ardından da yapay zekâ temelli iş modellerinin yanı sıra Web3 ve siber güvenlik gibi dikkat çeken, potansiyeli yüksek sektörlerde yatırımlar planlıyoruz. Yatırımcısı olduğumuz girişimlerimizin yurt dışı açılımlarını hızlandırıp, yabancı fonlardan da yatırım almalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Çünkü, Finberg, kendi ekosistemini yaratmış ve girişimlere birçok noktada fayda sağlayan bir marka.”