Finans dışı şirketler için bilanço tahmini

Foreks Haber tarafından 19 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen ankete göre, ankette yer alan banka dışı toplam net karında 2023 yılı 4. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 oranında düşüş yaşanması tahmin edildi. Ankette yer alan taş, toprak sektöründe yüzde 219,7 gibi oldukça yüksek bir yıllık kar artış beklenirken, sınai endeksi için yüzde 14,6, gıda sektörü için ise yüzde 80,8 oranında artış öngörüldü. Kimya sektörü hisselerine yönelik yıllık beklenti yüzde 21,4 kar düşüşüne işaret ederken, gayrimenkul sektöründe yüzde 5,5, iletişim sektöründe yüzde 22 ve elektrik sektöründe yüzde 82,9 gerileme bekleniyor.

Bu anket döneminde enflasyon muhabesine tabi olmayan şirket tahminleri ile birlikte enflasyon muhabesine tabi olan şirketler için beklentiler ise eski formata göre verilmiştir.

26 Ocak 2024 tarihinde Foreks Haber tarafından 16 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin bilanço sonuç ankete göre, ankette yer alan bankaların toplam net karında 2023 yılı 4. çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında düşüş yaşanması tahmin edilirken, çeyreksel bazda yüzde 18,90 gerileme görüleceği bekleniyordu. Ankette yer alan sigortacılık sektörü net dönem karına yönelik yıllık tahmini yüzde 124,50 artış seviyesinde oluşurken, beklentiler çeyreksel bazda yüzde 19,20 düşüşe işaret etmişti.

Borsa İstanbul'da dördüncü çeyrek bilanço sezonu 29 Ocak 2024 tarihinde Garanti BBVA Bankası ile başladı. Aracı kurumların bilançolara ilişkin beklentileri, bankacılık sektöründe hem çeyreksel hem yıllık bazda düşüş yönünde oluştu. Sigortacılık sektöründe ise yıllık bazda yükseliş beklenirken, çeyreksel bazda bir miktar gerileme yaşanacağı öngörüyor.

Enflasyon Muhasebesi uygulamasının BIST’e kote şirketlerin büyük çoğunluğunda yürürlüğe girmesi nedeniyle çoğu aracı kurum Foreks Haber 2023 4. çeyrek bilanço anketine uygulama kapsamına girmeyen bankacılık sektörü ve yabancı para cinsinden raporlama yapan şirketler için tahminlerini paylaştı. Kurumlar, finansallarını yabancı para cinsinden tutan şirketlerin raporlama birimi YP olsa da vergi hesaplamaları (VUK’a göre) kaynaklı olarak net kar tahminlerinde yüksek sapmalar gözlenebileceği uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 29 Şubat 2024 olarak açıklanırken, konsolide finansal sonuçlar için ise 11 Mart 2024 tarihi belirlenmişti.

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararı kapsamında bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun genelgesi kapsamında sigorta ve emeklilik şirketlerinin ilgili dönem finansal tablolarında TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi yapmayacakları düzenlendiğinden yıllık finansal rapor süreleri değişmedi.

"Enflasyon Muhasebesi" nedeniyle banka, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetimi ile sigorta ve emeklilik şirketleri hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri 10 hafta ötelendi. Konsolide olmayan şirketler için 4. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 9 Mayıs 2024, konsolide şirketler için ise 20 Mayıs 2024’e alındı.