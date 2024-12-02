Finansal İstikrar Komitesi’nde açığa satış ve krediler görüşüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek’in başkanlığında bir araya gelen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında görüşülenler aktarıldı.

“Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir” denilirken, komitede KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümü ele alındı. KOBİ kredilerine yönelik atılabilecek adımların da değerlendirildiği belirtildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Komite KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilerin genel görünümünü ele almış ve atılabilecek adımları değerlendirmiştir.

Ayrıca sermaye piyasalarımızdaki açığa satış uygulaması ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar istişare edilmiştir.

Komite sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarı korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."