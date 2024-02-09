Frankta zayıflama bekleniyor

Bank of America Research stratejistleri Athanasios Vamvakidis ve Claudio Piron, İsviçre frangının zayıflamasını beklediklerini ve para biriminde Euro ve sterlin karşısında kısa pozisyon tuttuklarını ifade etti.

Stratejistler, İsviçre Merkez Bankası'nın "Bilançosunu küçültmeyi durdurması, müdahale etmeye başlaması ve güçlü para birimiyle ilgili endişelerini dile getirmesi" nedeniyle frankın "aşırı değerli bir seviyeden" düşmesini bekliyorlar.

BofA stratejisti Kamal Sharma, ayrı bir raporda, SNB'nin faiz oranlarını er ya da geç düşürme riski olduğunu savundu ve İsviçre Frangı'nın "carry işlemlerinde tercih ettiği fonlama para birimi olmaya devam ettiğini" söyledi.