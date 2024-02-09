ECB/Holzmann: Faiz indirimi olmaması bir olasılık

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği mülakatta şunları söyledi:

"Bu yıl hiç faiz indirimi yapılmaması ya da sadece yıl sonunda yapılması ihtimali var. Geçmişte enflasyonla mücadelenin ve bunun için gereken zamanın genellikle hafife alındığı defalarca görülmüştür" dedi.

Enflasyondaki son düşüşün baz etkilerinden kaynaklandığını ve yavaşlamanın 'henüz ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ye doğru ilerlediğimize dair bir sinyal olmadığını' belirten Holzmann, risklerin değerlendirilmesinin faiz kararları için önemli olduğunu ve jeopolitik risklerin arttığını söyledi.

Holzmann, "Tüm bunlar bizi temkinli olmaya itmeli. Beklemenin stratejik bir üstünlüğü de var: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse faiz oranlarını daha hızlı düşürmek, enflasyonda bir gerileme olursa faiz indiriminden hemen sonra tekrar yükseltmekten daha kolaydır. Güven kaybı çok yüksek olacaktır" diye konuştu.