Gram altında ‘dolar/TL’ yükselişi

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentiler güçlenirken, makroekonomik veri gündemi ile merkez bankası üyelerinin açıklamaları yeniden gündemin odağına yerleşti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirten analistler, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların güç kazanmaya başladığını kaydetti.

Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle baskı altında hareket ediyor. Ons altın 1973 ile 1985 dolar arasında hareket ederken, saat 13:42 itibarıyla yüzde 0,01 oranında düşüşle 1980 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1950 dolar destek, 1990 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın en yüksek 1231 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 1221 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2000 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 100 liradan satılıyor.

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda düşük hacimli işlemlerde 19,3439 TL’ye kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 19,1860 TL’de bulunuyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,02 artarak günü 1.221 liradan tamamlamıştı.