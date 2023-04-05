Gram altında rekor üstüne rekor

Şenay ZEREN

ABD’den dün gelen zayıf veriler sonrasında altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 2028 dolara kadar tırmanarak yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı ise, dolar/TL’de yaşanan yükselişten de destek bularak rekor üzerine rekor kırıyor.

Altın fiyatları, ABD'de fabrika siparişlerinin şubat ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 0,7 olarak gerçekleşmesi ve açık iş sayısının 2021 yılından bu yana ilk kez 10 milyonun altına düşmesiyle yukarı yönlü hızlı bir tırmanışa yöneldi. Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarına ara verebileceği beklentisi yükseldi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri gerilerken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Küresel piyasalarda Fed’in mayıs toplantısında faiz artırımını pas geçeceği fiyatlanıyor.

Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi piyasaların yön bulması açısından kritik olacak.

Ons altın 1 yılın zirvesini gördü

ABD’den dün gelen veriler ekonomide soğumaya işaret ederken, altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı, dün hızlı bir yükselişle psikolojik seviye olarak görülen 2000 doları aşarken; bugün de tırmanışını sürdürüyor. Ons altın bugün en yüksek 2028 doları gördü ve böylelikle Mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sarı maden saat 14:54 itibarıyla yüzde 0,18 oranında primle 2023 dolarda hareket ediyor.

Ons altın tarihi zirvesini Ağustos 2020'de 2075 dolara kadar yükselerek görmüştü.

Gram altında rekor üzerine rekor

Ons altının fiyatı ve dolar/TL’nin değeri üzerinden hesaplanan altının gram fiyatı, her iki enstrümanın yükselişinden destek alarak zirve seviyedeki yükselişini sürdürüyor. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini 1255 liraya yükseltti. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,32 oranında yükselişle 1252 lirada alıcı buluyor.

Dolar/TL aynı dakikalarda yüzde 0,21 yükselişle 19,25 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında yükseliş sürebilir

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Ons altın Rusya-Ukrayna savaşın ilk zamanlarında görülen seviyelere yaklaşırken, gram altın ise tarihi rekor seviyesini güncelledi.

2022 yılının 1820 dolar civarında kapatan ons altın, mevcut durumda 2024 dolar seviyesinden işlem görüyor. 4 aylık bir sürede 200 dolar yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Tabii bu yükselişler yaşanırken piyasalarda dalgalanmalar gördük. Örneğin şubat ayının başında 1960 dolardan işlem gören ons altın ardından hızlı bir düşüşle 1805 seviyelerine kadar gerilemişti.

Fed’in frene basacağı beklentileri kuvvetlendi

Mart 2022 döneminde faiz artırımına başlayan Fed’e yönelik beklentiler, bir yıldır piyasaların ana gündemini oluşturuyor. Faiz sürecinin başladığı ve hızlandığı süreçte dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde çok sert yükselişler görmüştük. Ardından enflasyonun biraz gevşemesi, küresel ekonomilerde yaşanan yavaşlama ve bankalara yönelik artan endişeler neticesinde Fed’in artık frene basacağı beklentileri iyice kuvvetlendi. Bu durum dolar endeksi ve tahvil getirilerini aşağı çekerken ons altını yukarı yönde etkiledi.

Altında düşüşler alım fırsatı

Bu aşamada ons altın için aşağı yönde bir katalizör bulunmuyor. Düşüşler olabilir fakat bu düşüşler teknik görünüm dahilinde bir düzeltme olarak kalabilir ve piyasalara alım fırsatı sunabilir. ABD ekonomisinden gelecek veriler zayıflığa işaret ettiği sürece dolar endeksi ve faizlerin baskı altında kalması, bu durumun altın fiyatlarını yukarı çekmesi beklenebilir. Burada kritik nokta enflasyon gelişmeleri olacaktır. Eğer enflasyon beklentiler üzerinde bir artış göstermeye başlarsa o zaman Fed konuşma tarzını biraz daha şahinleştirebilir ve piyasalar ters fiyatlama yapabilir.

Seçim belirsizliği TL’de negatif etkiyi sürdürecek

Ons altındaki yükselişler gram altını da destekliyor. Tabii burada dolar kurundaki yükseliş de önemli. Birkaç ay oldukça yatay seyreden dolar kuru son iki haftadır yukarı yöndeki hareketlerini hızlandırdı. Türkiye ekonomisinde bozulan dinamikler TL’yi kırılgan yapmaya devam edecektir. Yaklaşan seçim belirsizliğinin de TL’yi negatif etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum. Bireysellerin de dolar talebinin arttığını söyleyebiliriz. Her ne kadar mevcut hükümet yaklaşan seçimlere bir kur krizi ile girmek istemeyecek olsa da bunu ne kadar engelleyebilirler sorusu cevapsız gözüküyor. Kurda teknik seviye konuşmak da faydasız olacaktır. Yukarıda şu seviyeye kadar gibi bir yorumum bulunmuyor. Türkiye’de yeni ve güvenilir para politikası oluşana kadar önü açık.

Toparlayacak olursak; hem ons altın hem dolar kuru etkisiyle gram altında da yukarı potansiyel sürecektir. Dönem dönem kar satışlarıyla düşüşler yaşanabilir fakat mevcut konjonktürde alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Yukarıda önce 1320, ardından 1400 seviyeleri potansiyel hedefler olarak izlenebilir.