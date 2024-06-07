Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Mayıs ayında altın ithalatı 11 bin 834 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı Ocak'ta 11 bin 546 kg, Şubat'ta 11 bin 193 kg, Mart'ta 12 bin 781 kg ve Nisan'da 11 bin 419 kg seviyesinde kaydedildi.

Yılın beş aylık döneminde ise ithalat 58 bin 774 kg seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalatı 4,5 yılın en düşük seviyesinde

Aynı ayda gümüş ithalatı son 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti; ithalat 5 bin 313 kg seviyesinde kaldı. Böylece 2019 yılı Kasım ayında gerçekleşen bin 132 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Yılın ilk beş ayında ithalat miktarı 144 bin 619 kg oldu.