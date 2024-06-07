ABD'de toptan eşya stokları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin nisan ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, nisanda önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 895,8 milyar dolara çıktı.

Nisanda yüzde 0,2 artması beklenen toptan eşya stokları mart ayında yüzde 0,5 azalmıştı. Stoklar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 0,1 yükselerek 663,8 milyar dolar oldu.

Toptan eşya satışları, mart ayında yüzde 1,3 düşmüştü. Toptan eşya satışları, nisanda yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.