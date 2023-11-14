Haftanın Stratejisi: 2024'ün yıldız yatırım aracı ne olabilir?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer oldu. 2024 yılını, bu yıl olduğu gibi seçimden önce ve seçimden sonra olarak ikiye ayırıp ayırmayacağımız sorusunu yanıtlayan Yalçınkaya, 2024'te hangi yatırım aracını yıldız olarak gördüğünü değerlendirdi.

Borsa İstanbul'da yukarı yönlü denemeler devam ederken, Yalçınkaya Borsada yönün ne olabileceğini ve hala fırsat içerip içermediğini değerlendirdi.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yalçınkaya Özer, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüşe ilişkin öngörülerini açıkladı ve 'Altın mı, gümüş mü?' sorusuna cevap verdi.

Yalçınkaya, aynı zamanda yatırımcılar için portföy sepeti de oluşturdu. Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) nedir, işlem yaparken nelere dikkat edilmelidir?' konusunu değerlendirdi.