Haftanın Stratejisi: Altında rota yeniden mi oluşturuluyor?

Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz oldu. Küresel piyasalar, Borsa İstanbul, dolar/TL, Euro/TL ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini paylaşan Gerz, yatırımcılara önemli tavsiyelerde de bulundu.

Ata Portföy Genel Müdürü Gerz, Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Arbitraj nedir? Nasıl yapılır?' sorunusu değerlendirdi.

Altında rota yeniden mi oluşturuluyor?

2024 yılının başında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle, "Altının hikayesi ikinci yarıda yazılacak" senaryoları vardı. Geldiğimiz noktada, majör merkez bankalarından faiz indirim beklentileri ötelenirken; jeopolitik riskler ve ülkelerin altın alımları fiyatları desteklendi ve yukarı taşıdı.

Peki, altın fiyatlarıyla ilgili beklentiler değişti mi? Altında rota yeniden mi oluşturuluyor? Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini beklediğini değerlendirirken, destekleyen sebepleri detaylı bir şekilde anlattı.