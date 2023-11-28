Haftanın Stratejisi: Borsada Aralık'ta hangi sektör ve şirketler öne çıkar?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen haftaki faiz kararını ve mesajlarını analiz eden Karayazıcı, yabancı yatırımcıya nasıl bir mesaj gittiğini değerlendirdi.

Türkiye'nin kredi risk primi CDS'te gerileme sürerken, Eral Karayazıcı "2024’te 300 baz puanların altı görülebilir mi? Bu yabancı girişlerini nasıl etkiler?" sorusunu yanıtladı.

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, Borsa İstanbul için yıl sonu beklentilerini, aralık ayında hangi sektör ve şirketlerin öne çıkabileceğini ve borsanın 2024'te nasıl bir performans gösterebileceğini Haftanın Stratejisi programında anlattı.

Öte yandan Karayazıcı, altın fiyatları için kısa vadeli beklentisini ve gümüşün 2024 olası yol haritasını açıkladı.

Eral Karayazıcı, aynı zamanda yatırımcılar için portföy sepeti de oluşturdu. Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Yatırım fonu nedir? Hangi durumlarda yatırımcı tercih edebilir ve avantajları nelerdir?' konusunu değerlendirdi.