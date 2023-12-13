Haftanın Stratejisi: Borsada, hangi sektörlerin getirileri 2024'te daha yüksek olur?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz oldu. Bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklentilerini söyleyen Yılmaz, ayrıca Fed'in faiz indirimlerine başlamasının Türkiye'ye olası yansımalarını da anlattı.

Altın fiyatlarını değerlendiren Mert Yılmaz, 2024 yılı için beklentilerini dile getirdi ve gram altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu.

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, borsaya yabancı girişi beklentilerini ve 2024'te hangi sektörlerin getirilerinin yüksek olabileceğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca, "Moody's Türkiye'yi en düşük seviyede notlayan kredi kuruluşu. Sizce burada bir not artırımı söz konusu olabilir mi ya da not artırımı için neler gerekir?" sorusunu yanıtladı.

Mert Yılmaz aynı zamanda yatırımcılar için portföy sepeti de oluşturdu. Finansal okuryazarlık bölümümüzde ise, 'Borsa Yatırım Fonu nedir? Hangi yatırımcı profiline uygundur? Nasıl alınır, satılır?' konusunu değerlendirdi.