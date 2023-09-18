Haftanın Stratejisi: Ons altın mı, gram altın mı?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Phillip Capital Araştırma Müdürü Onurcan Bal oldu. Piyasaların yönünü çizeceği önemli haftanın başında değerlendirmelerde bulunan Bal, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin öngörülerini değerlendirirken; piyasalar üzerindeki etkilerini de analiz etti.

Phillip Capital Araştırma Müdürü Bal, Borsa İstanbul'daki yükselişleri ve geri çekilmeleri analiz etmenin yanı sıra, borsaya yeni girmek isteyen yatırımcıları ve şirket seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de paylaştı. Gram ve ons altın tarafındaki tahminlerini ileten Bal, yatırımcılar için portföy sepeti oluşturdu.