Borsa 3 haftanın en düşüğünü gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçen hafta başlayan düşüş eğilimine yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Piyasalar oldukça kritik bir haftaya başlarken, öncelikli başlıklar arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları takip edilecek. Fed'in faize dokunmaması beklenirken; TCMB'den medyan beklenti politika faizini 500 baz puan yukarı çekmesi yönünde. Sürpriz bir karar gelmesi halinde ise, piyasalarda oynaklık artabilir.

Borsa İstanbul, gün boyu satıcı bir seyir izlerken, kapanış saatine doğru kayıplar yüzde 3,5'in üzerine kadar çıktı. Endeks, 7678 puana kadar gerileyerek 25 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. En çok düşüş ise, yüzde 6,83 ile madencilik ve yüzde 5,56 ile tekstil endekslerinde gerçekleşti.

10 işlem gününden sonra geçtiğimiz cuma günü 8000 puanın altında kapanış yapan BIST 100 endeksi; bugün 7678 - 7952 bant aralığında hareket etti. Endeks, kapanışta yüzde 3,54 gerilemeyle 7680 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, günün genelinde pozitif bir seyir izlerken; gün sonunda bütün kazançlarını geri verdi. Endeks, gün sonunda yüzde 0,38 kayıpla 7531 puanda bulundu.

Dolar 27 TL sınırında

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,98 TL seviyesinden tamamlarken; ılımlı pozitif seyrini sürdürüyor. Kur, en yüksek 27,02 TL seviyesini görürken, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 27,01 TL'de işlem gördü.

28,86 TL'ye kadar tırmanan Euro kuru ise, aynı dakikalarda yüzde 0,09 primle 28,83 TL'de alıcı buldu.