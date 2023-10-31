Haftanın Stratejisi: Orta vadede dolarizasyon terse dönebilir

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oldu. Son aylardaki en kritik haftaya girerken, yurt içinde ve yurt dışında öne çıkan gündemleri Erol Gürcan ile konuştuk. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve sonrasında atılan ‘sadeleşme adımları’nı değerlendiren Gürcan, perşembe günü yapılacak ‘Enflasyon Raporu’ sunumundaki revizyon beklentilerini açıkladı. Başekonomist Gürcan, TL’nin cazibesinin artmasını beklediğini de vurguladı.

Gürcan, Borsa İstanbul’un bundan sonraki yönüne ilişkin tahminlerde bulundu ve kalıcı yabancı girişleri için 2024 yılında yapılacak olan seçim sonrasına işaret etti.

Bu hafta yurt dışında en kritik gündem, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell tarafından verilecek mesajlar olacak. Yatırım Finansman’dan Gürcan, bankadan beklentilerini Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalı izleyicileri için anlattı.

Ayrıca altın fiyatları için kısa vadeli beklentilerini söyleyen Gürcan, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunurken; ‘Nasıl bir portföy sepeti oluşturulmalı?’ konusunda tüyolar verdi.