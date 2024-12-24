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Halkbank dijital katılım bankası için BDDK'ye başvurdu

Halkbank, dijital katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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Halkbank dijital katılım bankası için BDDK'ye başvurdu
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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, dijital katılım bankası kurulması için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankamız bağlı ortaklığı şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusu yapılmış olup gelişmeler kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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