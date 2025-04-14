Hazine, iki ihalede 14,3 milyar TL borçlandı

Hazine, 3 ay (98 Gün) vadeli bono ve 9 Yıl (3.451 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bono ihalesinde net satış 4 milyar 887,8 milyon TL, satışların nominal tutarı 5 milyar 488,1 milyon TL oldu. İhalede teklif 17 milyar 595,2 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %48,39, ortalama %49,64, en yüksek %50,70 oldu. İhalede basit faiz ortalama %42,58 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 89.546 TL, ortalama fiyatı 89.716 TL olarak gerçekleşti.

16 Nisan 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek bononun itfa tarihi 23 Temmuz 2025.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 5 milyar 435,5 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 6 milyar 182 milyon TL oldu. İhaleye 11 milyar 858 milyon TL teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %34,20, ortalama %34,53, en yüksek %34,79 olurken, basit faiz ortalama %31,98 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 87.343 TL, en yüksek fiyatı 87.924 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin valörü 16 Nisan 2025 Çarşamba, itfa tarihi 27 Eylül 2034.