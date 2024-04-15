Hazine, kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 16 Nisan 2024 saat 14.00’e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 16 Nisan 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.