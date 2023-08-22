İş Bankası Genel Müdürü Aran: KKM önermeye devam edeceğiz

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, son KKM düzenlemesinin ardından banka olarak nasıl bir yol izleyeceklerinin ipuçlarını verdi. Kur Korumalı Mevduat'ın hala cazip bir ürün olduğunu kaydeden Aran, "Dövizden dönen KKM hesabı sahiplerine bu üründe devam etmelerini önereceğiz. Ancak müşteri devem etmek istemezse elimizde tutmaya yeterli faizi uygulayacağız" dedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Aran, KKM’nin o dönem izlenen para politikasına göre elzem bir ürün olduğunu ve onların da müşterilerin lehine olduğunu kaydettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Müşterilere dövize geçmeden KKM açarak da kurdaki artıştan yararlanabileceğini ve arka planındaki istisnalarıyla pek çok avantajı olduğunu belirttik. Dövize ihtiyacın yoksa döviz alma KKM yap dedik ve bu söylemimize inandığımız için ürünü pazarladık ve ciddi bir dönüşüm oranlarıyla KKM bugün öyle bir noktaya geldi ki artık nasıl çıkarız çıkarken riskler ne olur tartışmaya başladık. Alınan kararlardan sonra da en cazip üründür.”

İlk tercih hesabı yenilemekten yana olmalı

Sektörde yabancı para mevduatın da hiç azımsanmayacak büyüklükte olduğuna işaret eden Aran, mühim olan noktanın döviz alma diyerek KKM’ye yönlendirilen müşteriler konusunda bankaların ne yapacağının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Aran, İş Bankası olarak müşterilerinin tercihlerine saygılı olduklarının altını çizerek müşteri yabancı para ise yabancı parayı, KKM ise KKM’yi seçebileceği onların sadece ürünü anlatmakla mükellef olduklarını vurguladı. Müşterileri verilen hedefler doğrultusunda ikna etmelerinin mümkün olmadığını etik de olmadığını kaydeden Aran, “Dövizden dönerek KKM yapmış müşterilere aynı şekilde döviz dönüşlü KKM önermeye devam edeceğiz. TL vadeli mevduata geç demeyeceğiz. Ürün onun olduğu sürece ve müşterinin lehine olduğu sürece bizim gel şimdi TL vadeliye geç diye bir telkinimiz olmayacak. KKM tüm cazibesini barındırıyor ve müşterilerin ilk tercihinin bu hesabı yenilemekten yana olmalıdır. Hedeflerin olması hiç önemli değil. Siz doğru olanı yaptığınızda, ekonomi için sistem için doğru olanı yaptığınızda yanlış bir şey yapmadığınızda banka olarak cezasını öder ve müşteriye yansıtmayız” diye konuştu.

Hedef değişince ürün değişimi yanlış

Aran şunları söyledi: “Bankaların Merkez Bankası ile arasında olan kural setinin müşteriye yansıtılmaması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası bir hedef verince bir ürün önerip hedef değişince başka bir şeye geçmeniz kadar yanlış bir şey olamaz. Bu bankalara ve bankacıların itibarlarına zarar verecek konu olur. Ben müşterilerime KKM önerdiysem KKM’de devam etmesini yine önereceğim. Ancak KKM vadesi 3 ay bunu istemeyen 1 ay vadeli yapmak isteyene ise TL vadeli mevduat önereceğiz. Burada da kurdaki artışı karşılayacak bir faiz oranı olmalı. TL mevduattan KKM’ye geçenler içinse yine 3 ayda kur artışını karşılayacak faiz oranları ile sunulmalı. Bu hafta neden bu kararların etkisi olmadı diye tartışılıyor. Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren etkileri görülecektir.”

Dönüşüm nedeniyle bankaların KKM önermemesi durumunda müşterinin dövize yönelebileceği uyarısı yapan Aran, “KKM’nin yüzde 100 yenilenmesinin ekonomiye zarar getirmediği gibi bankanın da bu bedeli ödeyebileceğini düşünüyorum. KKM’den yararlanamıyorsam dövize döneyim demesi müşterinin yanlış olur. Liralaşacağız derken dolarize olabiliriz” diye konuştu.

TCMB kur yükünü bankalarla paylaşmak istedi

TCMB'nin aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirten Aran alınan kararların etkisinin haftaya pazartesi gününden sonra görüleceğini belirtti. Aran son TCMB kararına ilişkin şunları söyledi; "Kurdaki artışı normalde Merkez Bankası üstlendi. Ama bankalara verdiği hedeflerle kur artışını bankaların üstlenmesini istiyor. Bankalar vadeli TL'ye yüksek faiz versin, müşteri de kurdaki artışa karşılık gelen bu faizi bankalardan alsın. Yani bu kararı o şekilde yorumlamak ve olası kur artışını standart TL vadelilerdeki faiz oranıyla bankaların ödemesine teşvik eden karar olarak yorumlamak gerekiyor. Merkez Bankası üzerindeki bu kur artış yükünü bankalarla paylaşmak istedi, hedefleri böyle yorumlamak lazım.".