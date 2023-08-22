TCMB'den bankalara 'düzenlemeler gerekliydi' mesajı

Kur korumalı mevduatı azalmayı amaçlayan yeni adımlar sonrası dün yapılan bir toplantıda bankaların eleştirilerini dinleyen Merkez Bankası (TCMB) "zorlukların farkında" olduğu ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdi.

Toplantıya TCMB'den Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ile bankacılık, finansal kuruluşlar genel müdürlüğü çalışanları katıldı. Bankaların genel müdür yardımcılarının ve Hazine işlemcilerinin de yer aldığı toplantıda 150 civarında katılımcı bulunuyordu.

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adımını bu haftasonu atmıştı.

Bir bankacı, "Dün bankalar TCMB'ye yeni düzenlemeler hakkında fikirlerini ve endişelerini iletti. Yeni belirlenen hedeflerin sektöre mevduat başta olmak üzere önemli etkileri olacak. Tahvil tutma zorunluluğu belirli alanlardan kaldırılırken belirli alanlara yeniden geldi. Bu gibi riskleri bankalar TCMB'ye iletti. TCMB'nin eleştirilere rağmen uygulamalarda kararlı olduğunu gördük ancak zorlukların farkında olduklarını da söylediler" dedi.

Toplantıya katılan bir başka bankacı ise bankaların eleştirelere yönelik TCMB'nin verdiği en net yanıtı şöyle özetledi:

"Tekrardan normalleşmeyi sağlamak için, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlamak için bu süreci uygulamak zorundayız. Zorlukların farkındayız."

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bankacılar TL mevduat faizlerinde yükseliş bekliyor

Bankacılar hafta sonu yapılan düzenlemelerin TL mevduat faizlerinde yükseliş ve yıl sonuna kadar KKM'de %15'in üzerinde düşüş getirebileceğini hesaplıyor.

Sektörde üç aydan kısa vadeli TL mevduat faizi seçim dönemi ve sonrasında %40 civarına kadar yükseldikten sonra son haftalarda %30'un altına gerilemişti. Bankaların yeni düzenlemeyle Hazine tahvili almak yerine mevduat faizlerini artırmayı tercih edecekleri için sektör genelinde mevduat faizlerinde %35 %40 civarına doğru yüksekliş bekleniyor.

TCMB kararlarının ilk atapta KKM'nin %20 civarını oluşturan TL ile açılan KKM'ye odaklandığına da dikkat çekiyor. KKM'de yılsonunda öngörülen %15 düşüş ise KKM'den çıkışın yıllar içinde gerçekleşecek bir süreç olacağını kanıtlıyor.

TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışı ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı faiz kararını Perşembe günü 14.00'da açıklayacak.

Bankacılara göre bu haftasonu alınan KKM kararı faiz artışlarının sınırlı kalmaya devam edeceğinin de bir göstergesi.

TCMB rezervleri negatif etkilenebilir

Öte yandan KKM TL'ye geçişin teşvikine rağmen KKM'de döviz cinsi çıkışların da her vade sonunda devam edecek olması TCMB rezervlerini negatif etkileyebilecek ana unsurlardan.

Bankacılar KKM kaynaklı çıkışları rezervlerinden karşılayan TCMB'nin negatif etkiyi sınırlamak için KKM kararlarıyla eş zamanlı olarak yabancı para cinsi zorunlu karşılıklarda artışa gittiğini de belirtiyorlar.