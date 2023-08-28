Büyümeye katkıda bulunacak yeni bir yapı için bağlı ortaklıklarındaki hisseleri yeni bir şirkete devredeceğini duyuran İş Bankası hisseleri tavan seviyeden işlem görüyor.

İş Bankası cuma akşamı KAP açıklamasıyla, yeni faaliyet alanlarında yatırım ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandıracak bir yapı oluşturması amacıyla bünyesinde bulunan onlarca sanayi ve finans kuruluşunun hissesini tamamen sahip olduğu yeni bir şirkete devredeceğini duyurdu.

Banka hisseleri %5'in üzerinde primli açılmasının ardından kazanımlarını artırarak saat 12.18'de %9.96 primle tavan seviyeden işlem görüyor.

Oyak Yatırım'ın notunda yeni kararın bankanın ileriye dönük özsermaye kârlılığı ve piyasa değerine pozitif katkı sağlayabileceği, hisseye de olumlu yansımasının beklendiği ifade edildi.

İş Bankası bu akşam TSİ 19.00'da kısmi bölünme kararı ile ilgili düzenleyeceği telekonferanta konuyla ilgili detayları anlatacak, soruları yanıtlayacak.

İş Bankası'nın iştirakleri arasında Şişecam, Trakya Holding, Anadolu Hayat gibi sektörlerinin en büyük veya başlıca şirketleri bulunuyor.