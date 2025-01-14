İş Bankası'ndan sermaye tavanı yükseltme kararı

Türkiye İş Bankası kayıtlı sermaye tavanını yükseltme ve sermaye tavan izin süresini uzatma kararı aldı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'den 100 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin 2029 yılı sonuna kadar uzatılması ve Esas Sözleşme'nin 5. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli onayların alınması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, önceki tavan artırım sürecinin 6 ay içinde Genel Kurul onayına sunulamadığından sürecin yeniden başlatıldığı belirtildi.