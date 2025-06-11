Japonya Ekonomi Bakanı'ndan 'tahvil' uyarısı

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, Japon devlet tahvili getirilerindeki keskin artışların ekonomi üzerinde istenmeyen bir etki yaratabileceğini söyledi.

Akazawa, "Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH'ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya'nın borç finansman maliyetini artırabilir. Mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebilir" dedi.