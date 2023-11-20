Karşılıksız çek oranı ekimde zirvede

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre; ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar TL'ye ulaşırken, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da 583,3 milyar TL ile tarihi zirveyi gördü.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 2, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 9, çek tutarı ise yüzde 74 arttı.

Bankalara, Ocak-Ekim 2023’de ibraz edilen 536 bin keşideciye ait 14,5 milyon adet çekin toplam tutarı 3 trilyon 658 milyar TL oldu.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 13,8 bin keşideciye ait 122 bin adet çekin toplam tutarı 44 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8.811 keşideciye ait toplam 7,5 milyar TL tutarındaki 23,1 bin adet çek daha sonra ödendi.

Ekim ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu.

2023 yılı Ocak - Ekim döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya.