Kritik haftaya rekor başlangıç

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı (KKM) azaltacak yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de dün gece yayımlanan tebliğe göre, artık liralaşma stratejisi olarak da bilinen TL ve yabancı para mevduattan KKM’ye geçiş ve dönüşüm hedefleri kaldırıldı, KKM’den TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi devreye alındı. Yeni düzenlemeyle TL mevduat faizlerinin yükselmesi beklenirken, daha garanti bir kazanç sağladığı için yatırımcıların mevduat tarafında pozisyon alabileceği öngörülüyor.

Yurt içinde haftanın en önemli gündemi, perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı. Düzenlemeler sonrası uzmanların çoğunluğu, MB'nin faiz artırım oranlarında bir değişiklik beklemezken, yeni haftada piyasaların volatil seanslar geçireceği tahmin ediliyor.

Bankacılık endeksinde volatil seyir

Borsa İstanbul, geçtiğimiz cuma günü sert satışlara sahne olurken, düzenlemeler sonrası ilk işlemlere yüzde 0,89 düşüşle 7446 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 4,21 kayıpla 6648 puanda bulundu.

Gün içinde 7411 - 7820 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, negatif seyrin ardından yönünü yukarı çevirirdi ve yükselişini yüzde 4'ün üzerine kadar taşıdı. Endeks, kapanışta yüzde 3,77 artışla 7796 puanda işlem gördü ve böylelikle kapanış rekorunu yeniledi.

Bankacılık endeksinde ise, volatil bir seans gözlendi. Sabah saatlerinde yüzde 4'ü aşan satıcılı seyir, akşam saatlerinde yüzde 2'ye yakın primli seyre döndü. Endeks, gün sonunda yüzde 0,13 artışla 6949 puanda işlem gördü.

İşlem hacmi en yüksek şirket, Ereğli Demir Çelik olurken, onu Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Türk Telekom oldu.

Dolarda sınırlı yükseliş

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,20 TL'ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,35 primle 27,1654 TL'de işlem gördü.

Euro, gün içinde 29,67 TL'ye çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,38 artışla 29,5852 TL'de hareket ediyor.

Gram altına 'dolar' desteği

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketle primli seyrederken; bugün en yüksek 1658 liraya kadar tırmandı. Gram altın, saat 17.30 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1648 lirada alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise, yüzde 0,10 düşüşle 1887 dolarda hareket ediyor.