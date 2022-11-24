Kur korumalı mevduatta bir ilk

ŞEBNEM TURHAN

Kurlardaki sert hareketler nedeniyle geçen yıl aralık ayında devreye giren kur korumalı TL mevduat miktarı ilk kez geçen hafta geriledi.

24 Aralık 2021 haftasından itibaren 18 Kasım 2022'ye gelene ivmesi yavaşlasa da sürekli artan KKM hesapları geçen hafta 11 Kasım haftasına göre 9 milyar 491,2 milyon lira azaldı.

11 Kasım’da 1 trilyon 474 milyar 441,5 milyon lira olan KKM büyüklüğü, 18 Kasım haftasında 1 trilyon 464 milyar 950,3 milyon liraya geriledi. Kurdaki yatay seyir ile düşük politika faizi nedeniyle KKM’de TL mevduatlara göre daha düşük mevduat faizi verilmesi yatırımcının ilgisini azalttı.

Toplam TL mevduatın 11 Kasım haftasına göre yüzde 2,75 artarak 4 trilyon 279 milyar liraya yükseldiği hafta kur korumalı TL mevduat içindeki oranı yüzde 34,23'e indi.

KKM’nin TL mevduatta en yüksek oranı yüzde 37,58 ile 30 Ağustos haftasında görülmüştü.

KKM'nin toplam yabancı para mevduatlara oranı da yüzde 33,43'e yükseldi. Toplam mevduatlar içinde KKM'nin payı ise yüzde 16,91'e geriledi.