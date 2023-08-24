Merkez Bankası politika faizini yüzde 25'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artırarak, yüzde 17,50 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin medyan beklentisi TCMB'nin faizde 250 baz puan artırıma gideceği yönündeydi.

Borsa İstanbul 100 endeksi, pozitif seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 10'a ulaştı. Dolar kuru, yüzde 2 değer kaybıyla 26,25 TL'ye kadar geriledi. Euro ise yüzde 2 seviyesinde kayıpla 28,82 TL'ye kadar değer kaybetti. Türkiye'nin CDS'i 400 baz puanın altına geriledi.

Merkez Bankası bu toplantısında, Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla ilk faiz kararını açıklamış oldu. Hafize Gaye Erkan yönetiminde haziran ayında faiz artırımlarına başlayan TCMB, haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 bp olmak üzere üç toplantıda toplam 1,650 baz puan faiz artırımına gitmiş oldu.

Ayrıca banka, hafta sonu 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) azaltılmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gitmişti. Düzenlenin ilk etkileri önümüzdeki hafta görülmeye başlanacak. KKM düzenlemesi sonrası faiz beklentisi farklılık göstermişti.

Kararlıyız!



Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023

Yeni üyeler sonrası PPK metni:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.