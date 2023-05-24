New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 azalışla 33.021,76 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşerek 4.132,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 12.481,90 puana geriledi.

ABD'de devam eden borç limiti tartışmalarında henüz anlaşmaya varılamaması nedeniyle oluşan belirsizlik yatırımcılarda endişelere neden olurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilcilerin borç limiti müzakereleri için bu sabah bir araya geleceğini bildirdi. Bütçe limiti görüşmelerinin hala verimli olduğunu belirten McCarthy, bugün Beyaz Saray müzakerecileriyle konuştuğunun bilgisini verdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD'nin temerrüde düşmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvurularında azalış kaydedildi.