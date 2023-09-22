New York borsası yükselişle açıldı



S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselerek 4.341,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 13.287,17 puana ulaştı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipuçları ararken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in projeksiyonları sonrasında bu yıl başka bir faiz artırımına ilişkin endişeler ve para politikasının gevşetilmesinde gecikme beklentisiyle düşen endekslerin biraz toparlandığını kaydetti.

Daha yüksek faiz oranlarının, daha yüksek borçlanma maliyeti nedeniyle işletmeleri büyütmek veya istihdamı artırmaya yönelik kararları etkileyeceğini, bunun da ekonomi üzerinde olumsuz etki yapabileceğini ifade eden analistler, ülkede devam eden otomotiv işçileri grevinin de odakta yer aldığını söyledi.

Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından birkaç yılın en yüksek seviyelerine tırmanan ABD'nin hazine tahvili getirileri de hafif geriledi.

Öte yandan, İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Microsoft’un oyun firması Activision Blizzard'ı yenilenen anlaşma çerçevesinde satın almasına olumlu bakıldığını bildirmesinin ardından da Activision'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Ayrıca Microsoft, dün düzenlediği etkinlikte yeni "Surface" bilgisayarlarını ve Windows 11 işletim sistemi hakkında ayrıntıları açıkladı. Şirket, Word ve Excel gibi temel uygulamalar için "Copilot" adı verilen tamamlayıcı bir yapay zeka aracı sunacağını da duyurdu.