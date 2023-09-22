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HSBC petrol fiyat tahminini revize etti

HSBC, 2023 yılı için ortalama fiyat tahminini 84 dolar ve 2024 için 82,5 dolar olarak revize etti.

Haber Merkezi
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HSBC, brent petrolü için fiyat tahminlerini yükseltti. Brent petrolünde fiyatın 2024 dördüncü çeyrekte 90 dolar/varil olacağını öngören HSBC, 2023 mali yılı için ortalama fiyat tahminini 84 dolar/varil ve 2024 için 82,5 dolar/varil olarak ortaya koydu.

HSBC, Çin'in rekor petrol talebinin kısa vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngördü.

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