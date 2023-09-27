Ons altın 1 ayın dip seviyesini gördü

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesiyle, altın fiyatlarında oynaklık arttı. Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1893 dolara kadar gerileyerek, 22 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın, saat 14.00 itibarıyla yüzde 0,36 kayıpla 1893 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1890 dolar destek, 1910 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,06 düşüşle 1660 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 736 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 42 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamlamıştı.