Ons altında ‘ABD borç krizi’ baskısı

ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, risk algısını azalttı. Bu durum altının ons fiyatını baskıladı.

Ons altın bugünkü işlemlerde 1954 dolara kadar gerilerken, böylelikle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Sarı maden saat 13.28 itibarıyla ise yüzde 0,80 oranında düşüşle 1956 dolarda hareket ediyor. Altının ons fiyatında 1940 ve 1950 dolar destek, 1960 ve 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı.

Gram altında ‘ons altın’ düşüşü

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1258 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1251 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1272 lirayı, en düşük ise 1248 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,57 oranında düşüşle 1248,51 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2256 lira, Cumhuriyet altını da 9285 liradan işlem görüyor.