Ons altında Fed baskısı sürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesi yatırımcıların odağına yerleşti. Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor. Altının ons fiyatı Fed’den gelen mesajlarla baskı altında hareket ederken; bugünkü işlemlerde en yüksek 1916 doları, en düşük ise 1909 doları gördü. Sarı maden saat 12.03 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1913 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1910 dolar destek, 1930 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,01 değer kaybıyla 1676 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 752 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 108 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamlamıştı.