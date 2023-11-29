Ons ve gram altın fiyatında yeni zirve!

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentiler nedeniyle dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin kayıplarını sürdürmesiyle 7 ayın zirvesine yükseldi. 2052 dolara kadar yükselen ons altın, saat 13.41 itibarıyla yüzde 0,20 kayıpla 2038 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2055 ve 2060 dolar seviyeleri direnç, 2010 ve 2020 dolar seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Gram altında yine rekor

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatı, tarihi zirvesini 1907 liraya çıkardı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,17 düşüşle 1893 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,31 artışla 1896 liradan tamamlamıştı.