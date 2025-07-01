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Ordu’da “Finansmana Erişim Sohbetleri” düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyon “TÜRKONFED” ve Doğu Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu “DOKASİFED “ tarafından düzenlenen “Finansmana Erişim Sohbetleri” programı geniş bir katılımla yapıldı.

Haber Merkezi
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Ordu’da “Finansmana Erişim Sohbetleri” düzenlendi
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel
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Ordu Genç İş İnsanları Derneği (OGİD) ve Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ORDUSİAD) ev sahipliğinde, TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), DOKASİFED (Doğu Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen “Finansmana Erişim Sohbetleri” programı gerçekleştirildi.

OTSO Toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel “Finans başımızın derdi oldu artık. Biz önceden maliyetlerimizi yaparken ham madde maliyetlerinin üzerine işçilikleri koyardık ve belli oranları geçtiğinde rahatsız olurduk. Finans bizim için önemli bir maliyet kalemi olmuyordu ve yükünü yansıtabiliyorduk. Ama şimdi yeni mali tabloya baktığımızda ya da mali hedeflere baktığımızda başka bir kaygı var. Gittikçe bu durum sıklaşarak devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle bize yeni bir hikaye gerekiyor. Bu hikayeyi de sizlerden öğrenmek istiyoruz. Neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gideceğiz ” ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde daha sonra TEB KOBİ Bankacılığı Satış Yönetimi Grup Direktörü Tarkan Giresunlu, KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı / Şeker GYO Genel Müdürü Serdar Nuri Eser, QNB eSolutions Genel Müdür Yardımcısı İlke Altın ve KKB Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen’in katılımları ile KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarını artırmak, yenilikçi finansal teknolojilerle tanıştırmak ve sermaye piyasalarının sunduğu alternatiflerin konuşulduğu panel gerçekleştirildi.

 

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