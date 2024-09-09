Para piyasası fonlarına yoğun ilgi sürüyor!

Son dönemde yatırım fonları, portföy çeşitlendirmesi ve risk yönetimi sağlayan araçlar olarak yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tüm yatırım fonları genelinde değerlendirildiğinde, yılbaşında 1,7 trilyon TL olan aktif büyüklüğü, %107 artışla 3,7 trilyon TL'ye ulaştı. Yatırım fonlarının alt kategorilerinde ise bu oranı aşan kategoriler mevcut.





Para piyasası ve katılım fonları kategorisinde yılbaşından bu yana aktif büyüklüğü artışı, yatırım fonlarının genelindeki büyümeden daha fazla oldu. Para piyasası fonlarında aktif büyüklüğü yılbaşından bu yana %479 artarak 858 milyar TL’ye ulaşırken, Katılım Fonları kategorisinde %166 artarak 131 milyar TL’ye ulaştı.

Para piyasası fonları likitte kalmak isteyen yatırımcılar için mevduata alternatif olarak son dönemde mevduatı aşan getirileriyle de dikkat çekiyor.

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