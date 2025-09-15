Borsa İstanbul'da 'erteleme' coşkusu! 29 ayın en güçlü kapanışı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasaların haftalardır beklediği gün geldi. CHP Kurultay iptali davası saat 10.00 itibarıyla başlarken, dava 'tedbirsiz' kararıyla 24 Ekim günü saat 10:00'a ertelendi. Erteleme kararının ardından Borsa İstanbul hızlı yükseldi. BIST100 ve bankacılık endeksinde primli seyir yüzde 6'nın üzerine kadar çıktı.

Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 628,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 200,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok artan ise yüzde 9,00 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 11 bin seviyesinden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.600 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar/TL ise, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde yüzde 0,18 kayıpla 41,2867 seviyesinde bulunurken, Euro/TL yüzde 0,05 primle 48,59 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalarda neler yaşanmıştı?

Haziran ayı sonunda davanın ertelenmesiyle piyasalarda hava pozitife dönerken, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl kongresinin iptal edilmesiyle piyasalardaki bu tablo bozulmuştu. Borsa İstanbul bu iki haftalık süreçte yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, TL tahvil tarafı da oldukça hareketliydi. Dolar/TL tarafında ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) devreye girmesiyle sert hareketler gözlenmemişti. Şimdi ise gözler, 24 Ekim sabahına çevrildi.

Borsa 4 hafta talepli bir seyre sahne olabilir

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

CHP kurultay davasında bir karar çıkmayışı her ne kadar politik sis bulutunda kalıcı bir değişikliğe sebep olmadıysa da, kısa vade özelinde görece güvenli bir parkurun oluşmasını sağladı.

Bir sonraki duruşma 6 hafta sonra 24 Ekim tarihinde olacak. Ben borsanın bu takvimi gözeterek önümüzdeki 4 hafta talepli bir seyre sahne olabileceğini ve bu süre içinde yeniden 283 dolar seviyesini (cari kur ile 11.700) test edebileceğini düşünüyorum.

Kısa vade özelinde, 257 dolar (10.600) güç kazanan ve etkili olabilecek, 250 dolar ise olağan şartlarda aşağı geçilmesi ihtimali düşük çok daha güçlü destek konumuna geldi.

CHP davası ertelendi, borsa nefes aldı

Trive Yatırım

Haftanın şüphesiz en kritik gündemi olan CHP kurultay davasında ara sonuç çıktı ve piyasada çoğunluğun oluşturduğu beklentiye paralel bir şekilde daha 24 Ekim tarihine tedbirsiz olarak ertelendi. Özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması kararı sonrası bugün gerçekleştirilen davanın önemi bir hayli artmış ve bu paralelde piyasalar açısından kayyum endişesi yükselmişti. Böyle bir kararın çıkmamış olması haliyle Borsa İstanbul cephesinde oldukça sert bir pozitif tepkiyi de beraberinde getirdi. Endekste %4’ü aşan yükseliş hareketini takip ediyoruz. Yalnız CHP kurultay davasının henüz sonuçlanmadığını ve 24 Ekim tarihine ertelendiğini bir kere hatırlatalım. Yani piyasalar üzerindeki baskıyı atarak verdiği tepkinin tadını çıkarırken ‘’Bir sonraki davaya kadar pozitif, dava yaklaştığında gelişmelere bağlı olarak ona da o zaman bakarız’’ düşüncesi ile hareket edecektir.

Haziran ayında alınan erteleme kararından bugüne gelinen noktada da bu bahsettiğimiz senaryoya uygun fiyatlamalar görmüştük. Bu görece pozitif gelişme eşliğinde teknik tarafa bakacak olursak; sert yükseliş sonrası 11.605 zirvesinden gelen alçalan trendine ulaşan fiyatlamaları takip ediyoruz. Bu trend ise 10.815 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla yeni bir yukarı hareket için bu direncin aşılmasını görmek kısa vadede ana şart. Bu senaryonun gerçekleşmesi ile ilk olarak 11.100 – 11.320 bölgesinin önü açılacaktır. Gün içi stratejide 10.700 desteğinin aşağısında saatlik kapanışlara dikkat edilmeli.