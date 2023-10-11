Piyasalar hangi gelişmeleri takip ediyor?

Şenay ZEREN

Hafta sonu İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalar sonrası İsrail'in savaş durumuna geçmesiyle, Borsa İstanbul pazartesi günü negatif bir seyir izleyerek günü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlarken, dün tepki alımlarına yöneldi ve kayıplarını büyük oranda geri aldı. Borsa bugünkü işlemlerde ise, kararsız bir seyir izliyor. Dolar kuru, pazartesi günü sığ piyasada rekor seviyesini 28,11 TL'ye yükseltti; şu dakikalarda yatay. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin yükselmesiyle 'güvenli liman' arayışına girerken, altının ons fiyatı yönünü yukarı çevirdi ve gram altın fiyatı da paralelinde primli seyre yöneldi.

Diğer taraftan küresel piyasalara bakarsak, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen 'güvercin' mesajlarla parasal sıkılaşmada sona gelinmiş olabileceğine dair beklentiler güçlenirken, risk iştahı yükseldi. Borsa endeksleri primli, tahvil faizleri geriliyor. Ekonomik verilerin takibi öne çıkarken; haftanın en önemli verisi yarın TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD eylül ayı enflasyonu. Buradan sürpriz bir veri gelmesi halinde ise, piyasada oynaklık artabilir.

Ayrıca, jeopolitik tansiyona ilişkin haber akışları kritik olmayı sürdürüyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bölgede bulunan diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağı piyasalar tarafından yakından takip edilirken; buradaki gelişmelerle tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamalar değişebilir.

Borsa İstanbul kararsız

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 8482 puandan başladı. 8405 - 8512 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,12 oranında kayıpla 8432 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise yüzde 2'nin üzerinde primli.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8500 ve 8600 seviyesi direnç, 8400 ve 8300 puan destek konumunda bulunuyor.

İşlem hacmi en yüksek olan şirket Türk Hava Yolları olurken; onu sırasıyla PETKİM, DMR Unlu Mamüller, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) izledi.

Dolar/TL yatay

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,87 TL'ye kadar yükseldi. Kur, saat 12.19 itibarıyla ise, yüzde 0,05 kazançla 27,73 TL'de işlem gördü. Euro da, sığ piyasada 29,58 TL'ye çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,04 primle 29,44 TL'de hareket ediyor.

Dolar endeksi Fed'den gelen güvercin açıklamalarla gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 105,78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0611 seviyelerinde hareket ediyor.

Gram altına 'ons altın' desteği

Ons altının değeri ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, pozitif tarafta hareket ediyor. Dolar kurundaki yatay seyre rağmen, ons altındaki yükselişin etkisiyle 1668 TL'ye kadar yükselen gram altın, saat 12.26 itibarıyla yüzde 0,60 kazançla 1667 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle 1871 dolara kadar tırmandı; şu sıralarda ise yüzde 0,52 primle 1869 dolarda işlem görüyor.

Olaylar büyürse satış baskısı artabilir

Batuhan Özşahin - Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı

Hafta sonu İsrail’de yaşananların bölgesel veya küresel bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini, İsrail’in göstereceği tepkinin boyutu ve olayların komşu ülkelere sıçrayıp sıçramayacağı belirleyecek. Bir noktada İran’ın da konuya endirekt bile olsa müdahil olma olasılığı, durumu daha karışık bir hâle sokabillir.

Piyasalardaki ilk fiyatlamalar nispeten sakin diyebiliriz. Geçen sene Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında, olayın büyüklüğü ve ekonomik sonuçları dolayısıyla piyasaların tepkisi daha sert olmuştu. Altın ve petrolde hafif yukarı yönlü hareketler olsa da, piyasalar gelişmeleri temkinli izlemeye devam edecektir. İsrail bir kara harekatına başlarsa, yatırımcıların risk pozisyonlarını azaltmak için daha aktif davranabileceğini düşünüyoruz.

Yurt içi piyasalar, global piyasalara paralel satıcılı -ancak herhangi bir panik olmadan- tepki verdi. Borsa İstanbul sene içindeki en yüksek seviyelerine yakın seyrettiğinden, olaylar büyürse biraz daha satış baskısı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Olaylar İsrail ve Gazze bölgesi ile Hamas arasında sınırlı kalırsa, BIST 100 endeksinin 8000 seviyesinin altına gelmesi için bir dinamik oluşmaz, ancak daha büyürse o zaman yeni değerlendirmeler yapmamız gerekecektir.