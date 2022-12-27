Piyasalar yeni yıla halka arzlarla girecek

Şebnem TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende Astor Enerji, Söke Değirmencilik ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri’nin halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu.

Astor Enerji, TEB Yatırım liderliğindeki halka arza ilişkin SPK onaylı izahname ve ekleri ile talep toplama tarihleri içeren tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), http:// www.astoras.com.tr ve www. tebyatirim.com.tr adreslerinde duyurulacak. Talep toplama pay başına 12.50 TL sabit fiyatla yapılacak. 148 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2.19 milyar TL, ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2.63 milyar TL olacak.

4-6 Ocak’ta talep toplanacak

Söke Un ise 309.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 77.500.000 TL artırarak 386.500.000 TL’ye çıkaracak. Söke Un halka arzında ek satış yapılmayacak. Halka arz aşamasında 1 TL nominal bedelli paylar, 7.5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

KAP’a yapılan açıklamaya göre 4-6 Ocak 2023 tarihleri arasında 3 gün talep toplanacak. Fon kullanım yeri raporuna göre de halka arz gelirinin yüzde 30’u fabrikalara güneş enerjisi santralı yatırımına, yüzde 12,5’i ilave hammadde ve mamul deposu kapasite artışı yatırımına, yüzde 15’i unlu mamüller tesisi tesis, makine ve cihaz yatırımına, yüzde 35’i işletme sermayesine yüzde 7,5’i ise finansal yatırımlara aktarılacak. Halka arz büyüklüğü ise 581.25 milyon TL olacak.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Ulusoy Un’da gösterdiğimiz başarılı ivmeyi Söke’ye de taşımak istiyoruz. Söke, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakların kullanım yerleri arasında yer alan 2023’ün ikinci yarısında hayata geçirmeyi hedefl ediğimiz unlu mamuller üretim tesisi ile Söke’nin unlu mamuller sektöründe de Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olmasını hedefl iyoruz. Aynı zamanda Söke’nin enerji ihtiyacı için 2023 yılında yenilebilir enerji yatırımlarında bulunacağız” dedi.

Ferbis Tarım için SPK’ya başvuru

Öte yandan Hektaş’tan KAP’a yapılan açıklamada Ferbis Tarım’ın halka arz sürecinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Ferbis”)’in paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul’da işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verilmiştir” denildi.

28-29 Aralık'ta satışa sunulacak

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, halka arz ile 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 58.000.000 TL’ye çıkaracak. Ayrıca halka arzda mevcut ortaklardan Mehmet Dora’ya ait 4.037.500 TL nominal değerli paylar ile Mustafa Fatih Ünal’a ait 212.500 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek. Böylece SDT, halka arz aşamasında 12.250.000 TL nominal değerli payı satışa sunacak. SDT halka arzında paylar, 32 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satış sonrası pay dağıtımı eşit dağıtım yöntemine göre gerçekleşecek. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre 28-29 Aralık tarihlerinde iki gün talep toplanacak. Halka arz edilen payların yüzde 49’u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına tahsis edilecek. Halka arz gelirinin yüzde 70’i yeni yerleşkesinin yapılı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında, yüzde 20’si araştırma geliştirme faaliyetlerinde, yüzde 10’u mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verildi. Halka arz büyüklüğü ise 392 milyon TL olacak.