SASA'dan sermaye artırımı açıklaması

SASA, bedelsiz sermaye artırımı kapsamındaki payların tamamını paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine ayıracak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecek.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Aralık tarihli bülteninde duyurulmuştu.