Son dakika... Dolar fiyatlarından seçim sonuçlarına ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinin sonuçlarına kilitlenirken; sandıkların çoğu açıldı. Öte yandan, yerel seçim sonrası dolarda artış olacağı beklentisiyle, vatandaşın dolara olan talebi son haftalarda hızlanırken; tüm dikkatler seçim sonrası dolar/TL'de gerçekleşecek ilk işlemlere çevrildi.

Dolar fiyatları, cuma günü son işlemlerde 32,3984 TL'de hareket ederken; Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasalarda saat 00.00 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 32,4250 lirada hareket etti.

Paskalya tatili sebebiyle, yarın (1 Nisan) Avrupa piyasaları, Hong Kong ve Yeni Zelanda kapalı olacak. Tatil sebebiyle de, likidite koşullarının sığ olması bekleniyor.

TCMB sonrası hızlı gerilemişti

Dolar, önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artırımı sonrası hızlı gerilemiş, ancak sonraki günlerde yönünü tekrar yukarı çevirmişti.

Kur, cuma günkü kapanışa göre mart ayında yüzde 3,73 değer kazanırken; yılbaşından bu yana, yani 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 9,56 artış sağladı.